Notte di violenza a Napoli: 15enne ucciso in scontro tra gruppi giovanili (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio di violenza ha colpito il centro di Napoli, dove un giovane di 15 anni ha perso la vita durante una sparatoria che ha coinvolto un gruppo di minorenni. La Notte di fuoco ha lasciato due ulteriori feriti, un 14enne e un 17enne, e ha riacceso l’attenzione sulle crescenti problematiche legate alla criminalità giovanile nella città partenopea. La sparatoria nel cuore di Napoli La drammatica sparatoria è avvenuta tra via Carminiello al Mercato e corso Umberto I, una zona spesso al centro di conflitti tra bande giovanili per il controllo del mercato della droga. La vittima, un 15enne incensurato, è stato colpito mortalmente, mentre il 17enne ha riportato ferite da proiettile, sebbene le sue condizioni non siano critiche. Gaeta.it - Notte di violenza a Napoli: 15enne ucciso in scontro tra gruppi giovanili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio diha colpito il centro di, dove un giovane di 15 anni ha perso la vita durante una sparatoria che ha coinvolto un gruppo di minorenni. Ladi fuoco ha lasciato due ulteriori feriti, un 14enne e un 17enne, e ha riacceso l’attenzione sulle crescenti problematiche legate alla criminalità giovanile nella città partenopea. La sparatoria nel cuore diLa drammatica sparatoria è avvenuta tra via Carminiello al Mercato e corso Umberto I, una zona spesso al centro di conflitti tra bandeper il controllo del mercato della droga. La vittima, unincensurato, è stato colpito mortalmente, mentre il 17enne ha riportato ferite da proiettile, sebbene le sue condizioni non siano critiche.

