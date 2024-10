Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne, due feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio di violenza ha sconvolto Napoli la scorsa notte. Un ragazzo di soli 15 anni, incensurato, è stato ucciso durante una sparatoria avvenuta intorno alle due di notte al corso Umberto, all’angolo con via Mercato, nel pieno centro cittadino. Sul luogo del delitto è intervenuta la Squadra Mobile di Napoli, che sta indagando sull’accaduto. Al momento si segnalano anche due feriti, ora ricoverati in ospedale, le cui condizioni sono ancora da verificare. La dinamica dell’accaduto resta incerta, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti. L’episodio getta nuovamente un’ombra sulla sicurezza del centro di Napoli, richiamando l’attenzione su un fenomeno di violenza che sembra non dare tregua alla città. L'articolo Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne, due feriti proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne, due feriti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un tragico episodio di violenza ha sconvoltola scorsa notte. Un ragazzo di soli 15 anni, incensurato, è statodurante unaavvenuta intorno alle due di notte al, all’angolo con via Mercato, nel pieno centro cittadino. Sul luogo del delitto è intervenuta la Squadra Mobile di, che sta indagando sull’accaduto. Al momento si segnalano anche due, ora ricoverati in ospedale, le cui condizioni sono ancora da verificare. La dinamica dell’accaduto resta incerta, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti. L’episodio getta nuovamente un’ombra sulla sicurezza del centro di, richiamando l’attenzione su un fenomeno di violenza che sembra non dare tregua alla città. L'articoloinun, dueproviene da The Social Post.

