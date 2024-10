Lettera43.it - Napoli, 15enne ucciso in una sparatoria: feriti altri due ragazzi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è statonel corso di una. È accaduto in via Carminiello al Mercato, traversa del centralissimo corso Umberto, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024. La vittima era incensurata.due minorenni, di 14 e 17 anni, si trovano ricoverati al Cto e sono probabilmente rimasti coinvolti nella stessa. Un altro 17enne ferito da un proiettile La dinamica dei fatti è in corso di ricostruzione. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se il giovane fosse bersaglio di chi ha sparato o del tutto estraneo, e per accertare se e in che modo il suo omicidio e il ferimento deglidue adolescenti siano collegati. Il 17enne è stato anch’egli colpito da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 14enne ha invece riportato lievi escoriazioni.