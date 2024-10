Minacce alla giudice Mariano: il disegno di una bara attorno alla sua foto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La foto del giudice circondata dal disegno di una bara . Pennarello nero su foglio di giornale, con tanto di croce, e quindi nuove Minacce stavolta anonime chiaramente indirizzate al gip di Lecce , Quotidianodipuglia.it - Minacce alla giudice Mariano: il disegno di una bara attorno alla sua foto Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladelcircondata daldi una. Pennarello nero su foglio di giornale, con tanto di croce, e quindi nuovestavolta anonime chiaramente indirizzate al gip di Lecce ,

Disegno di una bara attorno a foto della gip di Lecce, si indaga - Nuova intimidazione al gip di Lecce Maria Francesca Mariano, da oltre un anno sotto scorta per le continue minacce di morte ricevute. Ieri, nell'aula di udienza dove Mariano era impegnata come gup, è ... (ansa.it)

