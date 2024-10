Maltempo in Toscana: nuova allerta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il Firenzetoday.it - Maltempo in Toscana: nuova allerta Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il

Forte maltempo in Toscana nelle prossime ore. Poi la svolta : estate di San Martino in anticipo - Ciò è dovuto alla presenza di correnti umide che portano da giorni molte nuvole e precipitazioni diffuse. Sabato 26 ottobre: Fra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con residue deboli piogge fino alla mattina e locali rovesci pomeridiani. Venti: deboli orientali, sud-orientali. In arrivo la tanto attesa svolta, da domenica 27 ottobre tornerà il bel tempo quasi ovunque, almeno fino al ponte di Ognissanti. (Lanazione.it)

