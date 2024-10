Sport.quotidiano.net - L’ex bomber: "Molti si devono ancora ambientare. Così è dura». L’affondo di Bazzani:: "Mancano i ’nuovi’»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "In Champions il Bologna ha fatto benino, se non bene. E’ in campionato che è in ritardo. Tanto noi quanto loro dobbiamo imparare a scindere le due cose e a passare da una competizione all’altra, anche nei commenti". Fabioinvita all’equilibrio: "Con Liverpool e Aston Villa hai perso con squadre più forti, provando a giocartela. La tua Champions passa dal Dall’Ara con Monaco e Lille". E’ in campionato che il piatto piange: "I due di Genova gridano vendetta, con il Parma sei stato in superiorità numerica per un tempo e dovevi trovare il modo di portarla a casa. Ma in questo momento il Bologna non ce la fa". Il motivo? "Ti stai appoggiando a quelli della scorsa stagione, ma non hai più giocatori importanti di quel gruppo e non hai Ferguson. Dai nuovi non hai avuto molto e sono buono.