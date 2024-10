Dilei.it - Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti allargano la famiglia, con una new entry

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante le periodiche voci di crisi,sembrano molto uniti e affiatati. Dopo un inizio autunno sfavillante e lussuoso in Europa, la coppia si è fermata a New York per impegni di lavoro e weekend in relax. L’ultima novità , che riporta TMZ con documentazione fotografica, è una newin, una prova evidente che la relazione è super-seria.prendono un cane, un volpino di Pomerania I due fidanzati sono stati avvistati martedì durante una passeggiata romantica con un cucciolo. Si tratta di un bellissimo Spitz volpino di Pomerania, un batuffolo di pelo color champagne tra le braccia della supermodella bresciana. Il volpino è apparso anche in un’Instagram Story della modella.