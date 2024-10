Laboratori creativi a Luco dei Marsi: “CreativaMente insieme” offre corsi gratuiti per tutti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Luco dei Marsi, un’iniziativa innovativa si propone di riscoprire l’arte della creazione manuale e il valore della socialità attraverso Laboratori gratuiti. “CreativaMente insieme!”, un progetto organizzato dalla Consulta delle Donne del Comune, si sviluppa da novembre a maggio, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in attività artistiche e artigianali, in un’atmosfera di condivisione e apprendimento. Un progetto per stimolare la creatività Il progetto “CreativaMente insieme!” rappresenta un’opportunità unica per i residenti di Luco dei Marsi di esplorare una vasta gamma di tecniche creative. I Laboratori si concentreranno su varie attività, come decoupage, pittura, ricamo, cucito, uncinetto e realizzazione di oggetti artigianali. Gaeta.it - Laboratori creativi a Luco dei Marsi: “CreativaMente insieme” offre corsi gratuiti per tutti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Adei, un’iniziativa innovativa si propone di riscoprire l’arte della creazione manuale e il valore della socialità attraverso. “!”, un progetto organizzato dalla Consulta delle Donne del Comune, si sviluppa da novembre a maggio, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in attività artistiche e artigianali, in un’atmosfera di condivisione e apprendimento. Un progetto per stimolare latà Il progetto “!” rappresenta un’opportunità unica per i residenti dideidi esplorare una vasta gamma di tecniche creative. Isi concentreranno su varie attività, come decoupage, pittura, ricamo, cucito, uncinetto e realizzazione di oggetti artigianali.

