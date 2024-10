Lanazione.it - Intimo Phil Bianchi, fra testa e cuore

(Di giovedì 24 ottobre 2024) San Miniato (Pisa) 24 ottobre 2024 – Da dieci anni attivo nel mondo della musica come cantautore, produttore e creatore di contenuti sui social, da oltre un mese è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali l'ultimo singolo di, l'artista di San Miniato che con “Girandolemozioni”, prodotto dallo stesso cantautore per l’etichetta The Akkademia (distribuzione The Orchard), disegna mille sfumature di colori e significati: girandole per un viaggio nelle emozioni per cercare di declinare, tra, un amore a distanza. «In qualche modo - spiega– è una canzone autobiografica perché ho vissuto una relazione di questo tipo, durata un anno e mezzo.