Incubo domestico. Badante colpisce l’anziana che assiste e aggredisce i militari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non era la prima volta che quella Badante, una moldava di 55 anni, dava segni di squilibrio. Nell’arco dei quattro mesi, da quando una famiglia di Riccione l’aveva assunta per badare una 98enne affetta da demenza senile, era già capitato a luglio che la Badante venisse trovata nel letto completamente ubriaca, dove essersi disinteressata tutto il giorno della propria assistita. Un precedente a cui, però, martedì ha fatto seguito un episodio ancora più grave. Quando alcuni vicini di casa dell’anziana riccionese avrebbero visto la Badante in stato di aleterazione strattonare la donna terrorizzata. Sempre secondo le testimonianze poi riferite anche alla nipote, l’anziana sarebbe stata anche colpita con tre pugni sulle spalle dalla stessa Badante. Ilrestodelcarlino.it - Incubo domestico. Badante colpisce l’anziana che assiste e aggredisce i militari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non era la prima volta che quella, una moldava di 55 anni, dava segni di squilibrio. Nell’arco dei quattro mesi, da quando una famiglia di Riccione l’aveva assunta per badare una 98enne affetta da demenza senile, era già capitato a luglio che lavenisse trovata nel letto completamente ubriaca, dove essersi disinteressata tutto il giorno della propria assistita. Un precedente a cui, però, martedì ha fatto seguito un episodio ancora più grave. Quando alcuni vicini di casa delriccionese avrebbero visto lain stato di aleterazione strattonare la donna terrorizzata. Sempre secondo le testimonianze poi riferite anche alla nipote,sarebbe stata anche colpita con tre pugni sulle spalle dalla stessa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Badante condannata per maltrattamenti : la vita di un anziano trasformata in un incubo - Le figlie, sentendo le lamentele dei vicini, hanno deciso di installare telecamere nascoste nell’appartamento per monitorare l’interazione tra la badante e il padre. La badante, dopo diverse settimane di attesa, è stata posta agli arresti domiciliari lo scorso febbraio in seguito alle prove raccolte. (Gaeta.it)

La "diabolica Patrizia" droga e rapina un uomo poi trovato morto in casa. Lo aveva già fatto fingendosi badante - Wandeley Peralta De La Cruz era già stata condannata nel 2018 con rito abbreviato per aver adescato, narcotizzato e rapinato altri due anziani dopo essersi finta collaboratrice domestica assieme a una ... (romatoday.it)

Nightmare – Nuovo incubo, Freddy Krueger è di nuovo in formissima - Nightmare – Nuovo incubo rimette le cose a posto dopo un pessimo sesto capitolo, e anticipa anche tanto cinema horror a venire ... (badtaste.it)

Botte, insulti e umiliazioni: aveva trasformato la vita di un anziano in un incubo, condannata badante - La donna di 55 anni è stata incastrata dalle telecamere installate nell'appartamento dalle figlie dell'uomo, insospettite ... (fanpage.it)