Incontro per la nuova darsena del porto dorico, Confartigianato: «Occorrono modernizzazione e viabilità idonea» (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA – Confartigianato ha partecipato all'Incontro del 22 ottobre convocato tempestivamente dall'Autorità Portuale in merito alla nuova darsena del porto di Ancona. «Abbiamo aderito all’invito – ha detto Luca Bocchino Responsabile Trasporti e Logistica Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Anconatoday.it - Incontro per la nuova darsena del porto dorico, Confartigianato: «Occorrono modernizzazione e viabilità idonea» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA –ha partecipato all'del 22 ottobre convocato tempestivamente dall'Autorità Portuale in merito alladeldi Ancona. «Abbiamo aderito all’invito – ha detto Luca Bocchino Responsabile Trasporti e LogisticaAncona-Pesaro e Urbino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

RISPOSTE TURISMO: il turismo via mare in Adriatico si prepara a nuovi traguardi di crescita - Una moderata crescita del numero di crocieristi e dei turisti movimenta ti via traghetto e nuovi investimenti propedeutici a una successiva fase di forte sviluppo per tutte le componenti del maritime ... (ilnautilus.it)

Cattolica: riqualificazione del porto. Pronta la nuova passeggiata e terminati altri lavori edili - Porto, alle battute finali i lavori di riqualificazione. Pronto il nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo Tavollo, completati gli interventi del molo di sbarco del pescat ... (chiamamicitta.it)

RCS di nuovo a Viareggio: il Giro pronto a fare il tris - Il Giro d'Italia potrebbe tornare a Viareggio, per il terzo anno consecutivo, a maggio 2025. Ieri le auto dell'organizzazione della Corsa rosa sono state viste fuori dal municipio e in Darsena. Il 12 ... (noitv.it)

Cattolica, i lavori al Porto verso il traguardo finale - Porto di Cattolica, alle battute finali i lavori di riqualificazione. Pronto il nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo ... (corriereromagna.it)

Porto Cattolica: riqualificazione alle battute finali, pronta la nuova passeggiata - Il Vice sindaco Belluzzi: “Stiamo per consegnare alla città un’opera attesa da oltre 20 anni” ... (altarimini.it)