"Il vero reato è omicidio volontario"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per le parti civili è. Lo hanno ribadito ieri nell’udienza con le discussioni finali del processo che vede imputato Massimo Adriatici per la morte di Youns El Boussetaoui. "Il tipico esempio di", l’esordio della conclusione dell’avvocato di parte civile Marco Romagnoli che, come la collega Debora Piazza, alla fine ha chiesto la riqualificazione dell’ipotesi die la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Pavia. "Indipendentemente dal momento dello sparo – ribadisce Romagnoli – chi era la vittima? Un soggetto definito piaga. Chi è l’imputato? Un ex poliziotto pluridecorato, assessore alla Sicurezza. Stava facendo una ronda. Si vede nelle immagini, non passeggia, perlustra". Soffermandosi sul momento dello sparo, l’avvocato ricostruisce l’avvicinamento di Youns come una normale reazione all’essere fissato da uno sconosciuto.