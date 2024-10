"Ho i documenti a casa", ma i carabinieri scoprono borse, cinture e scarpe (rubate) per 20mila euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è tradito da solo, attirando i carabinieri all'interno del suo personalissimo "mercatino" del lusso. Un uomo di 23 anni, argentino, è stato sottoposto a fermo nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano dopo che i militari hanno scoperto dentro l'abitazione in cui vive a Milano borse, cinture Milanotoday.it - "Ho i documenti a casa", ma i carabinieri scoprono borse, cinture e scarpe (rubate) per 20mila euro Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è tradito da solo, attirando iall'interno del suo personalissimo "mercatino" del lusso. Un uomo di 23 anni, argentino, è stato sottoposto a fermo nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano dopo che i militari hanno scoperto dentro l'abitazione in cui vive a Milano

