Nerdpool.it - Gigaciao a Lucca Comics & Games con eventi e novità

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è ormai dietro l’angolo eè pronta a scendere in campo con il suo carico dia fumetti e non solo! La kermesse lucchese aprirà i battenti mercoledì 30 ottobre, tenendo impegnati i tanti visitatori fino a domenica 3 novembre, con tantissime attività mega divertenti in arrivo con. I lettori grandi e piccini potranno trovare il Giga-stand nella centralissima piazza Napoleone, nel padiglione Napoleone 2 (ex padiglione Passaglia). Qui, saranno presenti per i firmacopie i quattro fondatori della casa editrice, Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, ma anche savuland, Daw, Lorenzo La Neve, CKibe, Fabio Antonelli e Power Pizza, tutti pronti a incontrare grandi e piccini in sessioni GIGAntesche.