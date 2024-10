.com - Ghemon torna al rap con il singolo POV

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Reduce dal successo dello spettacolo Una cosetta così,pubblica il nuovoPOV 100% hip hop, 0% giri di parole: ecco POV (OTR Live / ADA Music), il nuovodi, in uscita venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto dallo stessoe composto insieme a Macro Marco, gheesa e Giuseppe Seccia, è tratto dal finale di Una cosetta così, lo spettacolo, ormai divenuto cult, di, in cui si fondono stand-up comedy e musica, in una formula inedita per l’Italia. La canzone è un elogio alla capacità di reinventarsi continuamente, sbloccando nuovi livelli di creatività, ma soprattutto senza inciampare in ricette preconfezionate dettate dalla logica dei numeri.