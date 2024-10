Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli paparazzati insieme in un hotel, lei ammette: «Sì, c'è una liason» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giornalista sportiva, dopo essere stata immortalata dal settimanale Gente assieme all'ex Capitano giallorosso, avrebbe confermato il flirt. Nel frattempo, è mistero sullo stato della relazione di Totti con Noemi Bocchi Vanityfair.it - Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli paparazzati insieme in un hotel, lei ammette: «Sì, c'è una liason» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giornalista sportiva, dopo essere stata immortalata dal settimanale Gente assieme all'ex Capitano giallorosso, avrebbe confermato il flirt. Nel frattempo, è mistero sullo stato della relazione dicon Noemi Bocchi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Totti paparazzato con la (presunta) nuova fiamma : arriva la reazione di Ilary Blasi - . “Gente”, lasciato di proposito in maiuscolo, non è che un velato riferimento al settimanale che ha spoilerato l’incredibile scoop. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera: Intanto la stessa Ilary Blasi, su Instagram, reagisce con ironia alla notizia del flirt dell’ex marito: nelle sue storie Instagram pubblica un monologo dell’attore Paolo Camilli, che è andata a vedere a teatro, in cui imita la stessa Ilary. (Isaechia.it)

Chi è Marialuisa Jacobelli - la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti - Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti al centro del gossip: l'ex calciatore è stato avvistato con la giornalista sportiva. L'articolo Chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Chi è Marialuisa Jacobelli - la nuova fiamma di Francesco Totti - Ma poi è finita. Sembra che a scatenare l’ira dell’uomo fosse stato il flirt di Marialuisa con il calciatore francese Kylian Mbappé, all’epoca in forza al Paris Saint Germain e oggi stella del Real Madrid. Conta 4,2 milioni di follower su Instagram, dove alterna foto ammiccanti in costume da bagno ad altre scattate negli stadi a margine del suo lavoro. (Tpi.it)