Femminicidio a Medesano, donna trovata morta in casa: uccisa a colpi di pistola, si cerca il marito

Femminicidio a Medesano, comune in provincia di Parma: morta donna di 62 anni morta, non si trova il marito

Femminicidio a Medesano, donna trovata morta in casa: uccisa a colpi di pistola, si cerca il marito - A Medesano, comune in provincia di Parma, una donna italiana di 62 anni è stata trovata morta in casa sua dopo essere stata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Si cerca il marito che al momento risulta ... (notizie.virgilio.it)

Femminicidio a Medesano: ritrovata in casa una donna uccisa a colpi d'arma da fuoco. Il marito della donna è irreperibile - Femminicidio a Medesano, il corpo di una donna uccisa con colpi di arma da fuoco è stato ritrovato questa mattina, in casa, dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Salso. A ... (gazzettadiparma.it)

