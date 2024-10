Europa League, le altre partite LIVE dalle 18.45: in campo l'Ajax di Farioli. Alle 21 Fenerbahçe-Manchester United (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Roma e Lazio, nella terza giornata di Europa League sono in programma altre 13 partite che si giocheranno tra le 18.45 e le 21. Tra Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non solo Roma e Lazio, nella terza giornata disono in programma13che si giocheranno tra le 18.45 e le 21. Tra

Europa League - dove vedere le partite di Roma e Lazio del 24 ottobre - Fra gli olandesi occhio all’ex Serie A Lammers, alle cui spalle potrebbero esserci Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen, incalzati però dal giovanissimo talento Rots. Nella linea a tre ci saranno Hermoso, Ndicka e Celik al posto di Mancini, fermato da qualche linea di febbre. In mediana titolarità per LeFeé e Koné, con Angelino a destra e Zalewski a sinistra. (Lettera43.it)

Formazioni ufficiali Twente-Lazio - Europa League 2024/2025 - I biancocelesti hanno iniziato alla grande la loro campagna europa e vogliono continuare su quella strada. Squalificato Tijjani Noslin, quindi le opzioni in attacco restano limitate. In difesa mancherà invece Manuel Lazzari, con Marusic pronto a sostituirlo. Ecco le scelte dei due allenatori. . Le formazioni ufficiali di Twente-Lazio, partita valida per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Fenerbahce-Manchester United - Europa League 2024/2025 - Diversi i dubbi di formazioni per Erik Ten Hag, che quantomeno può arrivare a questo match forte del successo ottenuto lo scorso fine settimana in Premier. . Josè Mourinho ritrova la sua ex squadra e lo fa in un match già importante che i Red Devils dovranno affrontare in trasferta dopo non aver trovato la vittoria nelle prime due giornate della competizione. (Sportface.it)