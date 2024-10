Euroleague, l'Olimpia cade in casa: l'Anadolu Efes vince di +12 (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano – priva di Nebo, Diop e McCormack - cede 84-96 nel Round 5 di Turkish Airlines Euroleague contro l’Anadolu Efes Istanbul, scendendo ad un record di 1-4 in classifica.Dopo aver rimontato da -22 a -4 nel secondo tempo, l’Olimpia è stata costretta ad arrendersi Milanotoday.it - Euroleague, l'Olimpia cade in casa: l'Anadolu Efes vince di +12 Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’EA7 Emporio Armani Milano – priva di Nebo, Diop e McCormack - cede 84-96 nel Round 5 di Turkish Airlinescontro l’Istanbul, scendendo ad un record di 1-4 in classifica.Dopo aver rimontato da -22 a -4 nel secondo tempo, l’è stata costretta ad arrendersi

Euroleague - Olimpia-Anadolu Efes : come vederla in tv e in streaming - Una settimana di tempo è quella che l’Olimpia ha potuto utilizzare per esorcizzare il ricordo dell’ultimo incontro di EuroLeague, la dolorosa sconfitta con lo Zalgiris Kaunas giunta al termine di una gara ben interpretata, ben giocata e dominata ... (Milanotoday.it)

Euroleague - brutto esordio per la Virtus che cede all’Efes nell’ultimo quarto - La Virtus Segafredo Bologna si arrende nel primo round stagionale di Turkish Airlines Euroleague 2024/25 contro l’Anadolu Efes Istanbul con il punteggio finale di 67-76. Ai bianconeri non sono bastati i 16 punti e 5 rimbalzi di Cordinier e i 12 ... (Today.it)

Euroleague - brutto esordio per la Virtus che cede all’Efes nell’ultimo quarto - La Virtus Segafredo Bologna si arrende nel primo round stagionale di Turkish Airlines Euroleague 2024/25 contro l’Anadolu Efes Istanbul con il punteggio finale di 67-76. Ai bianconeri non sono bastati i 16 punti e 5 rimbalzi di Cordinier e i 12 ... (Bolognatoday.it)

Euroleague - Virtus-Anadolu Efes : come vederla in tv e in streaming - Prima giornata della Regular Season dell'Euroleague 2024-2025. Importante l'impegno che vede la Virtus Bologna in campo nel match interno contro contro l'Anadolu Efes Istanbul alla Unipol Arena. Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno ... (Bolognatoday.it)