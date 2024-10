Eterno Visionario (2024): Michele Placido racconta il genio tormentato di Pirandello‚ÄĚ (Di gioved√¨ 24 ottobre 2024) Recensione, trama e cast del film Eterno Visionario (2024), il racconto della vita e arte di Luigi Pirandello diretto da Michele Placido. Source Locchiodelcineasta.com - Eterno Visionario (2024): Michele Placido racconta il genio tormentato di Pirandello‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Locchiodelcineasta.com (Di gioved√¨ 24 ottobre 2024) Recensione, trama e cast del film), il racconto della vita e arte di Luigidiretto da. Source

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Eterno Visionario - Michele Placido e il cast ci parlano del film su Luigi Pirandello - Al cinema dal 7 novembre. Alla Festa di Roma abbiamo intervistato Michele Placido, regista di Eterno visionario, insieme a Valeria Bruni Tedeschi e Federica Luna Vincenti, interpreti di Antonietta Portulano e Marta Abba, le due donne fondamentali nella vita del Luigi Pirandello portato sullo schermo da Fabrizio Bentivoglio. (Comingsoon.it)

“Eterno visionario” di Michele Placido : ¬ęPirandello √® stato mio padre¬Ľ - ‚ÄúNoi dobbiamo prendere a schiaffi il pubblico, non dobbiamo piacere al pubblico. ¬ęHo sempre sul mio comodino, come il Vangelo diciamo, testi pirandelliani, libri pirandelliani, poesia pirandelliana¬Ľ. GUARDA LE FOTO Festa del Cinema di Roma: tutte le star sul red carpet Con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi Fabrizio Bentivoglio interpreta il premio Nobel, mentre Valeria Bruni Tedeschi √® la moglie da cui ebbe i tre figli, Antonietta, che fu presto presto ricoverata in una clinica per malati di mente perch√© affetta da delirio paranoide. (Amica.it)

"Eterno visionario" : Pirandello raccontato da Michele Placido - Siamo diventati una cosa sola. Mettere in scena un film su Pirandello per Michele Placido non √® stato facile. ¬† Come considera questo film? ¬† ‚ÄúUn viaggio stupendo, ho sempre amato Pirandello, con lui ho avuto un rapporto epistolare‚ÄĚ. Una recitazione da Oscar. Non cerc√≤ un'altra donna, ma ne incontr√≤ una, l'atrice Marta Abba (Federica Luna Vincenti), che non divent√≤ la sua amante, ma la sua musa, cosciente del fatto che aveva 26 pi√Ļ di lei. (Liberoquotidiano.it)