Esce di strada e vola nel fossato: è morto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un grave incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, in via Völser a Fiè dello Sciliar, dove un’auto è uscita di strada, finendo in un fossato e con il conducente, da quanto emerso si tratta di un turista tedesco, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo.Un Trentotoday.it - Esce di strada e vola nel fossato: è morto Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un grave incidente quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre, in via Völser a Fiè dello Sciliar, dove un’auto è uscita di, finendo in une con il conducente, da quanto emerso si tratta di un turista tedesco, rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo.Un

Pieve Fissiraga - auto esce di strada e si ribalta in un fossato : conducente ferito - A un tratto , per motivi sconosciuti, raggiunto il chilometro 26+450, che corrisponde al Comune di Pieve Fissiraga, si è verificato l'incidente stradale. . Il 118 ha fatto intervenire l'auto medica e due ambulanze della Croce bianca. Pieve Fissiraga (Lodi), 13 ottobre 2024 – Esce di strada con l'auto e precipita in una scarpata. (Ilgiorno.it)

Auto esce di strada e finisce in un fossato pieno d'acqua : una persona salvata dai pompieri - Stando a quanto riportato dai pompieri, una vettura con a bordo quattro persone, giunta all'altezza dell'incrocio. 30 di ieri, venerdì 11 ottobre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via Preele Poggi nel Comune di Cavaion Veronese per un incidente stradale. . Intorno alle ore 23. (Veronasera.it)