Emergenza acqua non potabile in provincia di Pescara: sette comuni interessati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella provincia di Pescara, un'allerta sanitaria ha colpito nove comuni, dove l'acqua è stata dichiarata non potabile per il consumo umano. Questo provvedimento è stato emesso dalla ASL locale ed è legato all'analisi dei campioni prelevati da fontanine pubbliche, che hanno evidenziato valori superiori a quelli consentiti dalla legge. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a prestare particolare attenzione, evitando di utilizzare l'acqua non trattata per fini alimentari. I comuni coinvolti e le aree interessate L'allerta riguarda un totale di sette comuni, alcuni dei quali hanno riscontrato problemi di contaminazione su tutto il territorio, mentre per altri il provvedimento è limitato a specifiche contrade.

