Elettricità Futura, come è arrivata la svolta per la sostituzione del presidente Re Rebaudengo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La ricostruzione dei passaggi che hanno portato all'avvio del processo per il cambio di governance A questo punto, c'è anche l'ufficialità. Elettricità Futura, l’associazione che riunisce la filiera industriale nazionale elettrica, va verso un cambio di governance. In un comunicato stampa diffuso oggi, il presidente uscente Agostino Re Rebaudengo ha confermato che è stata avviata Sbircialanotizia.it - Elettricità Futura, come è arrivata la svolta per la sostituzione del presidente Re Rebaudengo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La ricostruzione dei passaggi che hanno portato all'avvio del processo per il cambio di governance A questo punto, c'è anche l'ufficialità., l’associazione che riunisce la filiera industriale nazionale elettrica, va verso un cambio di governance. In un comunicato stampa diffuso oggi, iluscente Agostino Reha confermato che è stata avviata

Cambio di presidenza in Elettricità Futura : l'80% dell'assemblea favorevole a un nuovo presidente - Questa figura dovrà affrontare varie sfide, come la crescente attenzione verso la sostenibilità e l'efficienza energetica, nonché la necessità di una maggiore integrazione delle tecnologie rinnovabili nel mix energetico nazionale.