Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Berloni in salsa veneta. ‘Arredissima’ lancia le nuove cucine

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pesaro, 24 ottobre 2024 – Mancano pochi giorni al concretizzarsi del rilancio del marchio, acquisito nell’ottobre 2023 da, holdingche si è aggiudicata all’asta lo storico brand dipesarese, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni inizieranno infatti ad essere allestiti i primi corner interamente dedicati a, iniziando dagli showroom dell’azienda presenti a Bologna e Treviso, per poi proseguire in tutti gli altri punti vendita dipresenti sul territorio. Un lavoro che impegnerà l’aziendafino alla prossima primavera, quando sarà presentata ufficialmente la nuova linea di. Ed è anche grazie all’acquisizione del brand pesarese e all’imminente rilancio, che ArredissimA parla di proiezioni ambiziose per quanto riguarda l’obiettivo di fatturato 2025.