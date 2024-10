Zonawrestling.net - Dynamite 23.10.2024 La notte dei Death Riders

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi di AEWdal Maverik Center di Salt Lake City, Utah! Una serata che si preannuncia esplosiva con Jon Moxley e il suo gruppo pronti a colpire ancora, mentre Mark Briscoe difende il titolo ROH contro Chris Jericho in un Ladder War match. Lo show si apre con un video package che mostra le azioni di Jon Moxley e del suo gruppo dalle ultime settimane. Moxley paragona la AEW a un bruco che diventa farfalla, spiegando che ci vorrà sacrificio perché la compagnia raggiunga il suo potenziale. Dice che tutto quello che sta facendo è per il bene superiore. Tony Schiavone ha riferito a Collision che questo gruppo è ora conosciuto come i. All’esterno dell’arena, Top Flight, Dark Order, la Conglomeration e il gruppo di Jeff Jarrett attendono l’arrivo di Moxley. Tony Schiavone introduce Hangman Page per un’intervista.