Droga, aggressioni e pregiudicati: chiuso per un mese un circolo di Modena Est (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri la Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore che prevede lo stop di 30 giorni per l'attività del circolo privato Wanasa Club di viale Caduti sul Lavoro. Il provvedimento è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata dalla Modenatoday.it - Droga, aggressioni e pregiudicati: chiuso per un mese un circolo di Modena Est Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri la Squadra Amministrativa della Questura diha notificato il provvedimento del Questore che prevede lo stop di 30 giorni per l'attività delprivato Wanasa Club di viale Caduti sul Lavoro. Il provvedimento è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute mentale: tra rischio di abbandono, stigma e pratiche non rispettose dei diritti - Sono trascorsi 46 anni da quando l’Italia dispose la chiusura dei manicomi con la legge 180 del 1978. Legge ispirata dallo psichiatra Franco Basaglia, che a Gorizia aveva rivoluzionato il metodo di cu ... (temponews.it)

Addio al professor Malaguti. Ex provveditore e intellettuale: "Una vita per l’insegnamento" - Si è spento dopo un breve ricovero in ospedale a Castelfranco. È stato preside del Corni. Autore anche di scritti storici e culturali. Bertolini: "La sua visione ha ispirato tante persone". . (ilrestodelcarlino.it)

Tra asce e coltelli al Circolo Arcobaleno - La due giorni di gare, svoltasi presso il Circolo Arcobaleno di Santa Croce, è stata organizzata da Mauro Magnanini, presidente di Ukat, la nuova federazione di lancio sportivo mondiale, e Davide ... (temponews.it)