De Vrij | Abbiamo sofferto non siamo contenti della prestazione!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha battuto lo Young Boys ma ha avuto grandissime difficoltà nel corsopartita. Stefan delo ha sottolineato su Sky Sport. DIFFICOLTÀ – L’Inter ha superato l’ostacolo Young Boys segnando il gol decisivo dopo il 90? con Marcus Thuram. Stefan denon è proprio contento peròvittoria di questa sera nella terza giornata di Champions League a Berna in Svizzera: «Bello che cicreduto fino alla fine,riusciti a vincere.avuto altre occasioni, non posesseresoprattutto nel primo tempo. Molto male,ma l’portata a casa. Il pallone rimbalzava diversamente, andava più veloce e si è visto». Dee gli infortuni dell’Inter INFORTUNI – In Young Boys-Inter Carlos Augusto è uscito prima dal campo per l’ennesimo infortunio stagionale che colpisce i nerazzurri.