Davide Catalano sale dul podio più alto. Fabia Maramotti conquista il terzo posto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un primo ed un terzo posto per due atleti nel Castman. Ancora un successo per il grossetano Davide Catalano ed un terzo posto per Fabia Maramotti nell’ultimo evento di triathlon organizzato in provincia. Si è concluso con un grande risultato il Triathlon Olimpico Castman che si è svolto a Castiglione della Pescaia organizzato dalla società grossetana Sbr3 Sport & Events. La vittoria è andata all’atleta di casa Davide Catalano tesserato per la Sbr3 che si è imposto sul forte atleta delle Fiamme Oro, Nicolò Basso. Terza posizione per un altro toscano portacolori del Firenze Triathlon Francesco Soldati. Tra le donne il primo posto è andato a Myriam Grassi del Team Star che ha preceduto un’altra atleta del Firenze Triathlon, ovvero Anita Ghelardoni. Sport.quotidiano.net - Davide Catalano sale dul podio più alto. Fabia Maramotti conquista il terzo posto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un primo ed unper due atleti nel Castman. Ancora un successo per il grossetanoed unpernell’ultimo evento di triathlon organizzato in provincia. Si è concluso con un grande risultato il Triathlon Olimpico Castman che si è svolto a Castiglione della Pescaia organizzato dalla società grossetana Sbr3 Sport & Events. La vittoria è andata all’atleta di casatesserato per la Sbr3 che si è imsul forte atleta delle Fiamme Oro, Nicolò Basso. Terza posizione per un altro toscano portacolori del Firenze Triathlon Francesco Soldati. Tra le donne il primoè andato a Myriam Grassi del Team Star che ha preceduto un’altra atleta del Firenze Triathlon, ovvero Anita Ghelardoni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johnson & Johnson : lo stabilimento di Latina al terzo posto della classifica per i migliori ambienti di lavoro - Lo stabilimento di Latina Johnson & Johnson Italia entra nella top 5 ed è terzo in classifica fra i migliori ambienti di lavoro per la popolazione di produzione di Great Place To Work. La graduatoria, denominata Best Workplaces for Blue Collar 2024, premia le prime 15 aziende tra 50... (Latinatoday.it)

Ascolti tv - testa a testa Canale 5-Rai 1 : per Fazio terzo posto della domenica sera - 000 spettatori, 2,9% share) e ‘9-1-1 Lone Star’ (548. 000 spettatori. Fuori dal podio Italia 1 con ‘Le Iene Show’ ha totalizzato 1. 9% share); Rete 4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (547. . 176. 401. 8% di share mentre su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ ha raggiunto l’11,5% di share e 2. 000 spettatori, 2,5% share); La7 con ‘Mine Vaganti’ (334. (Dailyshowmagazine.com)

F1 | GP Stati Uniti 2024: Verstappen, il terzo posto è un mattone che sa di Mondiale - Prova granitica del Campione del Mondo in carica, che può ora vantare altri cinque punti in più sul diretto rivale con una gara in meno da disputare ... (p300.it)

Ascolti tv, testa a testa Canale 5-Rai 1: per Fazio terzo posto della domenica sera - Una domenica all'insegna dell'intrattenimento, ma anche dell'approfondimento e della cronaca. Gli ascolti tv del 21 ottobre rivelano che cos'abbia preferito il pubblico, con… Leggi ... (informazione.it)

Terzo pilastro: i redditi medi rischiano un salasso - Attualmente chi ha un lavoro da dipendente e vuole risparmiare sulle tasse ha la possibilità di versare ogni anno circa 7.000 franchi nel terzo pilastro o colmare volontariamente le lacune della propr ... (cdt.ch)