Lanazione.it - Dalle rose un messaggio di pace. Il mosaico che unisce i popoli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La forza dirompente della tecnologia si fonde con l’arte deldi strada grazie al progetto ‘per Carrara’, un’operazione artistica capitanata dalla mosaicista di origini canadesi Suzanne Spahi e dal marito Enzo Tinarelli, già professore dell’Accademia di Carrara. Un totale di 530che stanno andando ad abbellire un muro in via del Cavatore a Carrara. Ogni rosa sarà dotata di un chip elettronico che, una volta scansionato, rimanda a un passaporto digitale di prodotto. Dietro questa tecnologia non potevano che esserci Claudio Morelli e i tecnici informatici, maghi della tracciabilità di Apuana Sb, azienda specializzata in sistemi anticontraffazione.