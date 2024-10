Da un anno cerca il figlio scomparso: "Alvin, torna dal tuo papà" (Di giovedì 24 ottobre 2024) È trascorso ormai un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 28 ottobre 2023 a Bellano. E da allora, di Alvin Kevin Presti, non si hanno avuto più notizie, solo una manciata di presunti avvistamenti.Il padre, Ignazio, lo cerca in lungo e in largo per tre territori; non soltanto nel Lecchese Leccotoday.it - Da un anno cerca il figlio scomparso: "Alvin, torna dal tuo papà" Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È trascorso ormai undalla sua scomparsa, avvenuta il 28 ottobre 2023 a Bellano. E da allora, diKevin Presti, non si havuto più notizie, solo una manciata di presunti avvistamenti.Il padre, Ignazio, loin lungo e in largo per tre territori; non soltanto nel Lecchese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pochi voti decideranno tutto. La ricerca dei candidati alla Casa Bianca negli stati più combattuti - Sopra il bancone dove si spilla la birra alla Square Tavern di Baraboo, nel cuore del Wisconsin, è appeso un grosso cartello: “No Politics and No Religion”. Un segno dell’esasperazione che regna ne... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Sventata rapina in danno di una gioielleria - attivamente ricercati gli autori - it. I cittadini hanno prontamente avvisato telefonicamente la Polizia di Stato ed immediatamente si sono portati sul posto equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno avviato le indagini. Tempo di lettura: < 1 minutoLa invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta in Torrette di Mercogliano e l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare una rapina in danno di una nota gioielleria, ha consentito di scongiurare l’evento. (Anteprima24.it)

Totti : "Tornare a giocare? Mai dire mai - mi hanno cercato dei club di Serie A. Potrebbe chiamarmi l'Inter..." - Francesco Totti è tornato a parlare. L`ex capitano e bandiera della Roma, oggi icona del brand Betsson, che sponsorizza fra le altre anche... (Calciomercato.com)