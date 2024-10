Ciclismo, Tadej Pogacar rinnova fino al 2030 con l’UAE Team Emirates (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il campione del mondo Tadej Pogacar “blinda” la sua carriera. Lo sloveno infatti ha annunciato il maxi-rinnovo di contratto con l’UAE Team Emirates, formazione ciclistica con la quale milita dal 2019, sino al prossimo 2030. Il fuoriclasse sloveno, che ha messo insieme ben 88 affermazioni nelle ultime cinque annate sportive, dopo aver trovato l’accordo ha affermato al sito ufficiale della squadra: “Sono estremamente orgoglioso di proseguire con la UAE Emirates. Questa squadra è stata la mia casa negli ultimi cinque anni e non riesco ad immaginarmi altrove”. Poi ha aggiunto: “I migliori momenti della mia carriera li ho vissuti in questa squadra e questo è grazie allo staff, ai manager, ai compagni di squadra e ai partner che mi permettono di essere sempre ai massimi livelli. Sono davvero entusiasta pensando al futuro. Oasport.it - Ciclismo, Tadej Pogacar rinnova fino al 2030 con l’UAE Team Emirates Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il campione del mondo“blinda” la sua carriera. Lo sloveno infatti ha annunciato il maxi-rinnovo di contratto con, formazione ciclistica con la quale milita dal 2019, sino al prossimo. Il fuoriclasse sloveno, che ha messo insieme ben 88 affermazioni nelle ultime cinque annate sportive, dopo aver trovato l’accordo ha affermato al sito ufficiale della squadra: “Sono estremamente orgoglioso di proseguire con la UAE. Questa squadra è stata la mia casa negli ultimi cinque anni e non riesco ad immaginarmi altrove”. Poi ha aggiunto: “I migliori momenti della mia carriera li ho vissuti in questa squadra e questo è grazie allo staff, ai manager, ai compagni di squadra e ai partner che mi permettono di essere sempre ai massimi livelli. Sono davvero entusiasta pensando al futuro.

