C’è un nuovo caso Cultura | Giuli nel mirino di FdI ma la premier è con lui

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Dentro FdI non ce n’è uno che non adori Alessandro, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate ieri. E, guarda, sono proprio di quelli sospettati di avere dei conti in sospeso con il ministro della: “Non c’è nessuno scontro fra noi. Io ho grande stima da sempre per lui”, assicura il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Il ministro della, Alessandrodurante il Question Time al Senato, Roma 10 ottobre 2024. ANSA/FABIO FRUSTACI “Ho la massima fiducia in”, sottolinea Federico Mollicone, presidente della commissionedella Camera che usa toni distensivi anche verso la sorella Antonella, che lavora all’ufficio stampa della Camera, con cui mercoledì ha avuto un diverbio in Transatlantico. “È un’ottima professionista”.