Caos Bologna-Milan: “Non si deve giocare. Non possiamo pensare alla partita” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, fa chiarezza, dopo l’ordinanza del pomeriggio con cui di fatto ha vietato la disputa della sfida di sabato In queste ultime ore, il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è diventato protagonista anche del mondo del calcio. Prodi e Lepore (LaPresse) – Calciomercato.itIl primo cittadino, come è ormai noto, nel tardo pomeriggio di oggi, ha emanato un’ordinanza, con la quale, di fatto, si vieta di far giocare la sfida tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca, in programma sabato alle ore 18.00. Un divieto, che però non ha portato ad alcuna presa di posizione da parte della Lega Calcio, intenzionata a far disputare regolarmente la sfida. Così le parti sono adesso a lavoro per cercare una soluzione. Il Dall’Ara è d’altronde agibile e potrebbe, dunque, ospitare la partita, magari a porte chiuse. Calciomercato.it - Caos Bologna-Milan: “Non si deve giocare. Non possiamo pensare alla partita” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Sindaco di, Matteo Lepore, fa chiarezza, dopo l’ordinanza del pomeriggio con cui di fatto ha vietato la disputa della sfida di sabato In queste ultime ore, il Sindaco di, Matteo Lepore, è diventato protagonista anche del mondo del calcio. Prodi e Lepore (LaPresse) – Calciomercato.itIl primo cittadino, come è ormai noto, nel tardo pomeriggio di oggi, ha emanato un’ordinanza, con la quale, di fatto, si vieta di farla sfida tra ildi Vincenzo Italiano e ildi Paulo Fonseca, in programma sabato alle ore 18.00. Un divieto, che però non ha portato ad alcuna presa di posizione da parte della Lega Calcio, intenzionata a far disputare regolarmente la sfida. Così le parti sono adesso a lavoro per cercare una soluzione. Il Dall’Ara è d’altronde agibile e potrebbe, dunque, ospitare la, magari a porte chiuse.

