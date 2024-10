Bronzetti-Wang in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucia Bronzetti sfiderà Xiyu Wang nel match di quarti di finale del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue l’ottima settimana della tennista azzurro, che dopo aver sconfitto al debutto Avanesyan ha piegato al secondo turno Cristian, proseguendo dunque il suo cammino in Asia. La sua prossima avversaria sarà la cinese Wang, numero 99 del mondo e reduce da una vittoria per 7-5 al terzo nel derby contro la connazionale Wei. Bronzetti ha vinto l’unico precedente, nel 2022 sulla terra rossa di Palermo, e avrà una ghiotta chance di spingersi fino in semifinale. Detto ciò, la tennista di casa non va sottovalutata, anche perché potrà contare sul sostegno del pubblico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Wang si affronteranno nella giornata di venerdì 25 ottobre come quarto match dalle ore 7:00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Luciasfiderà Xiyunel match di quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Prosegue l’ottima settimana della tennista azzurro, che dopo aver sconfitto al debutto Avanesyan ha piegato al secondo turno Cristian, proseguendo dunque il suo cammino in Asia. La sua prossima avversaria sarà la cinese, numero 99 del mondo e reduce da una vittoria per 7-5 al terzo nel derby contro la connazionale Wei.ha vinto l’unico precedente, nel 2022 sulla terra rossa di Palermo, e avrà una ghiotta chance di spingersi fino in semifinale. Detto ciò, la tennista di casa non va sottovalutata, anche perché potrà contare sul sostegno del pubblico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno nella giornata di venerdì 25 ottobre come quarto match dalle ore 7:00 italiane.

Bronzetti-Wang in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti sfiderà Xiyu Wang nel match di quarti di finale del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Per questi ultime settimane della stagione, inoltre, sarà inoltre possibile seguire tutti i tornei femminili su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). (Sportface.it)

WTA Guangzhou 2024 - Bronzetti ai quarti contro Wang. Avanzano anche Danilovic e Bouzas Maneiro - La serba ha dominato la sfida con la francese Diane Parry, vincendo con un eloquente 6-1 6-0 in un’ora e quindici minuti; mentre la spagnola ha superato la cinese Shi Han in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Decisivo soprattutto il primo set, con l’azzurra che è riuscita a recuperare un break di svantaggio e ad annullare addirittura sei set point all’avversaria. (Oasport.it)

