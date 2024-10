Bologna, metà dell’incasso del match contro il Milan verrà devoluto alla raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione: il sostegno del club rossonero (Di giovedì 24 ottobre 2024) `Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall`alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) `IlFC 1909, vicino a tutte ledall`alluvione, aderisceindetta dCittà Metropolitana, devolvendo

Mostra fotografica alla Raccolta Lercaro : un viaggio nella storia della Certosa di Bologna - Il progetto espositivo e la sua concezione Il progetto fotografico, ideato da Nadia Carboni, Giovanni Gardini e Francesca Passerini, si propone di immortalare i dettagli artistici e funerari della Certosa, un luogo intriso di significato e storia. Le fotografie in esposizione rappresentano frammenti di vite che, sebbene passate, continuano a vivere attraverso il ricordo e l’arte. (Gaeta.it)

La raccolta dei rifiuti. Retromarcia sul porta a porta. Dopo Bologna - svolta a Modena - "), non vogliono far sapere cosa c’è dentro il proprio pattume. Bologna l’anno scorso ha rinnegato il porta a porta in centro storico ripristinando i cassonetti, Pesaro ha corretto il tiro affidandosi ai contenitori intelligenti, Ferrara ripudia la calotta con la maniglia per riesumare il caro vecchio pedale, Modena scomunica i sacchi per strada pensando a carrellati e mini-bidoncini. (Ilrestodelcarlino.it)