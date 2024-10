Quifinanza.it - Banca Progetto commissariata, finanziamenti a società legate all’ndrangheta

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo terremoto sconvolge il mondo del credito in Italia. Ha ovviamente avuto una risonanza notevole la scoperta cheè finita nel mirino della Guardia di Finanza Su delega del tribunale di Milano, infatti, si è proceduto a porre l’istituto di credito in amministrazione giudiziaria. L’inchiesta Il caso dipotrebbe diventare tremendamente enorme, svelando ramificazioni a dir poco allarmanti. L’inchiesta condotta dalla Dda ha di fatto “accertato come differenti, indirettamente gestite da soggetti vicini a esponenti della matrice ‘ndranghetista, abbiano beneficiato negli anni dierogati dall’istituto di credito, con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo centrale di garanzia in favore delle pmi del Mediocredito centrale, accedendo così ad aiuti di Stato a sostegno dell’economia”.