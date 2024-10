Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 24 puntata 27 ottobre: rischi, classifiche e ospiti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con leoggi della registrazione di24,che va in onda domenica 27alle ore 14:00 su Canale 5. La nuova edizione è iniziata da poco meno di un mese, un'allieva ha già lasciato la Scuola perdendo contro la figlia di Cristina Parodi. Altri allievi hanno il banco ao perchè ultimi in classifica. Tra questi vi è Rebecca Ferreri, la ballerina allieva di di Deborah Lettieri. Il suo stile non è stato apprezzato da Alessandra Celentano e da Emanuel Lo. Adesso si trova in sfida: tornerà a casa oppure continuerà la sua permanenza ad24? Deborah Lettieri si è scagliata contro Alessandra Celentano. Quest'ultima ha affidato alle allieve della collega un compito decisamente fuori luogo e stilando successivamente una classifica: "Ho saputo che avete fatto un lavoro con la maestra Celentano.