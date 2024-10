Alice, dal 16 novembre nei teatri con il tour “Master Songs” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Dopo il successo delle date estive, Alice riprende il tour “Master Songs”, il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici. Da novembre si esibirà nei principali teatri italiani accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – Dopo il successo delle date estive,riprende il”, il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici. Dasi esibirà nei principaliitaliani accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alice, dal 16 novembre nei teatri con il tour “Master Songs” - Roma, 24 ott. (askanews) – Dopo il successo delle date estive, Alice riprende il tour “Master Songs”, il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali ... (askanews.it)

Alice annuncia un tour nei teatri con le sue canzoni: ecco tutte le date di "Master Songs" - Dopo il successo delle date estive, Alice riprende il tour "Master Songs", il nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca .. (ondarock.it)

La seconda stagione de “La legge di Lidia Poët” in anteprima ad Alice nella città - Matilda De Angelis tornare a vestire i panni della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Nel cast Eduardo Scarpetta e Gianmarco Saurino ... (msn.com)

Black Keys to release new song with Alice Cooper on Friday, same day of Akron concert - The Black Keys are set to perform Akron on Friday, the same day a new single with Alice Cooper is to be released. (msn.com)

Metallica, Linkin Park, Korn to Headline 2025 Sonic Temple Art & Music Festival - Metallica, Linkin Park and Korn will Headline the 2025 Sonic Temple Art & Music Festival in Columbus, OH (May 8-11); see the full list of performers. (billboard.com)