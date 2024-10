Lanazione.it - Aggredisce gli automobilisti, tira pugni e calci alle auto, poi si rifugia in un torrente: arrestato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucca, 24 ottobre 2024 – In preda a sostanze stupefacenti ha dato in escandescenza, danneggiando alcunee cercando di aggredire le persone a bordo per poi darsi alla fuga alla vista dei carabinieri e finendo per tentare, inutilmente, di nascondersi in un. Un uomo è stato denunciato domenica sera a Lucca per danneggiamento aggravato, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso il parcheggio di un Mc Donald's, dove molte cittadini avevano segnalato un uomo in escandescenza intento a colpire conle vetture parcheggiate. In particolare, si era violentemente scagliato contro un veicolo condotto da un uomo in coda al Mc Drive con a bordo la figlia.