AEW | HOOK affronta l’aggressore di Taz durante Dynamite

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Taz è una leggenda del wrestling professionistico, che è stato improvvisamente escluso dalla programmazione di AEW.l’episodio didel 23 ottobre, suo figlioha avuto l’opportunità diredi suo padre. Da quando ha debuttato in AEW,ha reso orgoglioso suo padre. Wrestler di talento, ha riconquistato il titolo FTW, che apparteneva a Taz,Grand Slam. Successivamente, lo ha ritirato e restituito a suo padre in un momento toccante. L’episodio didi questa settimana ha offerto aun’altra occasione per difendere l’eredità della sua famiglia.is in the building and he's ready to handle business!Watch #AEWLIVE on TBS!@730@ReneePaquette pic.twitter.com/2zUglTiH1f— All Elite Wrestling (@AEW) October 24, 2024si è diretto verso il ring mentre Christian Cage e la sua fazione erano già presenti.