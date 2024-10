Abusi sessuali su due ragazzine, condannato a 3 anni e quattro mesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre anni e quattro mesi di carcere. Questa la condanna a carico di un 31enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due sorelle di 12 e 16 anni, figlie di un vicino di casa con il quale c'era anche un rapporto di amicizia.I fatti oggetto del procedimento risalgono a due Latinatoday.it - Abusi sessuali su due ragazzine, condannato a 3 anni e quattro mesi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tredi carcere. Questa la condanna a carico di un 31enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due sorelle di 12 e 16, figlie di un vicino di casa con il quale c'era anche un rapporto di amicizia.I fatti oggetto del procedimento risalgono a due

