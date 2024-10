Calciomercato.it - Zero vittorie e ultimo posto: UFFICIALE, esonero con effetto immediato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Comunicatodel club: già scelto il sostituto ad interim del tecnico, la cui avventura era iniziata appena 4 mesi fa Il licenziamento è stato appena ufficializzato dal club. Una decisione pressoché inevitabile visto il pessimo ruolino di marcia di questo inizio di stagione: 7 sconfitte, 4 pareggi, 0. Allenatore esonerato con(LaPresse) – calciomercato.itIl Burton Albion ha esonerato, con, il tecnico Mark Robinson all’indomani del ko di ieri in casa (2-3) contro il Wycombe Wanderers. Proveniente dall’under 21 del Chelsea, il 57enne londinese aveva assunto l’incarico lo scorso giugno. In quattro mesi non è riuscito a portare a casa nemmeno un successo, collezionando appena 4 punti. La squadra è ultima in League One, la terza serie inglese, a -7 dalla zona salvezza avendo una gara in meno rispetto al Leyton Orient.