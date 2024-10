Gaeta.it - Violenza nel carcere di Avellino: due agenti sequestrati e un detenuto gravemente ferito

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti episodi diall’interno deldihanno sollevato gravi preoccupazioni riguardo la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto penitenziario. Nella serata di ieri, duedi polizia penitenziaria sono statida un gruppo di detenuti, che hanno anche aggredito un terzo carcerato, vittima di una missione punitiva da parte degli altri ospiti del penitenziario. L’episodio ha destato l’attenzione del sindacato Uspp, che ha chiesto misure immediate per ripristinare la sicurezza nella struttura. Gli eventi e le conseguenze immediati L’incidente è avvenuto nella serata del 18 ottobre, quando un gruppo di detenuti ha preso in ostaggio duedella polizia penitenziaria.