UFFICIALE – Napoli-Lecce affidata a Tremolada (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sfida di campionato tra Napoli e Lecce sarà affidata all’arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza. È stato deciso il Direttore di gara che L'articolo UFFICIALE – Napoli-Lecce affidata a Tremolada proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - UFFICIALE – Napoli-Lecce affidata a Tremolada Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sfida di campionato trasaràall’arbitro Paridedella sezione di Monza. È stato deciso il Direttore di gara che L'articoloproviene da ForzAzzurri.net.

Pasculli: “Il Lecce ha tanti giocatori non da A. Conosco Conte e so cosa proverà” - Pedro Pablo Pasculli esordisce parlando dell’allenatore azzurro Antonio Conte, suo compagno con il Lecce a fine anni Ottanta: “Conosco Antonio, so cosa prova quando incrocia il suo Lecce. Sarà però un ... (calciolecce.it)

La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan diretta da Mariani, per la capolista Napoli che ospita il Lecce c'è Tremolada - La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan sarà diretta da Maurizio Mariani, mentre per la capolista Napoli che ospita il Lecce c'è Paride Tremolada. Fiorentina-Roma che chiude la giornata a Simone ... (gazzetta.it)