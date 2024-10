Ucraina, truppe nordcoreane in arrivo: l'accordo con la Russia che spaventa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I primi soldati nordcoreani potrebbero giungere già oggi nella regione di Kursk, per aiutare le forze russe a respingere l'offensiva Ucraina in corso in quel territorio dal 6 agosto. Lo ha dichiarato il tenente generale Kyrylo Budanov, capo della Direzione dell'intelligence della Difesa Ucraina. L'Ucraina e la Corea del Sud hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato militari in Russia per combattere a fianco delle forze di invasione russe in territorio ucraino. Le forze nordcoreane potrebbero però limitare le loro azioni belliche alla regione di Kursk, in territorio russo, dove le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva la scorsa estate. «Attendiamo le prime unità (nordcoreane) domani nella direzione di Kursk», ha dichiarato Budanov al sito «The War Zone». «Al momento non è chiaro quanti soldati saranno inviati o come saranno equipaggiati. Iltempo.it - Ucraina, truppe nordcoreane in arrivo: l'accordo con la Russia che spaventa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I primi soldati nordcoreani potrebbero giungere già oggi nella regione di Kursk, per aiutare le forze russe a respingere l'offensivain corso in quel territorio dal 6 agosto. Lo ha dichiarato il tenente generale Kyrylo Budanov, capo della Direzione dell'intelligence della Difesa. L'e la Corea del Sud hanno accusato la Corea del Nord di aver inviato militari inper combattere a fianco delle forze di invasione russe in territorio ucraino. Le forzepotrebbero però limitare le loro azioni belliche alla regione di Kursk, in territorio russo, dove le forze ucraine hanno lanciato una controffensiva la scorsa estate. «Attendiamo le prime unità () domani nella direzione di Kursk», ha dichiarato Budanov al sito «The War Zone». «Al momento non è chiaro quanti soldati saranno inviati o come saranno equipaggiati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina : Berlino convoca incaricato affari Nord Corea - grave se truppe con Russia - Francoforte (Germania), 23 ott. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’incaricato d’affari nordcoreano per chiedere chiarimenti sulle notizie di un possibile sostegno militare di Pyongyang alla Russia nella guerra contro ... (Lapresse.it)

Nordcorea smentisce invio truppe per conflitto in Ucraina - Roma, 22 ott. (askanews) – La Corea del Nord ha negato di fornire truppe alla Russia per il conflitto in Ucraina, rispondendo a un’accusa lanciata la scorsa settimana dai servizi d’intelligence della Corea del Sud. Ma da Seoul oggi sono arrivate ... (Ildenaro.it)

"Valutiamo l'invio di truppe in Ucraina". La mossa di Seul contro l'asse Mosca-Pyongyang - Seul sta valutando l'invio di personale in Ucraina per monitorare le truppe nordcoreane schierate a sostegno della Russia, con possibili unità di intelligence (Ilgiornale.it)