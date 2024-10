Turchia, 'raid sul Pkk in Iraq e Siria, distrutti 32 obiettivi' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver colpito "32 obiettivi" del Pkk e dei suoi alleati nel nord dell'Iraq e in Siria, dopo l'attentato che ha provocato almeno 5 morti ad Ankara e che il governo ha attribuito al Partito curdo dei lavoratori. "In conformità con i nostri diritti di autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata condotta un'operazione aerea contro obiettivi terroristici nel nord dell'Iraq e in Siria: un totale di 32 obiettivi appartenenti ai terroristi sono stati distrutti con successo", riferisce il ministero in una nota, precisando che le "operazioni aeree continuano". Quotidiano.net - Turchia, 'raid sul Pkk in Iraq e Siria, distrutti 32 obiettivi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver colpito "32" del Pkk e dei suoi alleati nel nord dell'e in, dopo l'attentato che ha provocato almeno 5 morti ad Ankara e che il governo ha attribuito al Partito curdo dei lavoratori. "In conformità con i nostri diritti di autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata condotta un'operazione aerea controterroristici nel nord dell'e in: un totale di 32appartenenti ai terroristi sono staticon successo", riferisce il ministero in una nota, precisando che le "operazioni aeree continuano".

Turchia, 'raid sul Pkk in Iraq e Siria, distrutti 32 obiettivi' - (ANSA) - ISTANBUL, 24 OTT - Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver colpito "32 obiettivi" del Pkk e dei suoi alleati nel nord dell'Iraq e in Siria, dopo l'attentato che ha provocato alm ... (gazzettadiparma.it)

