Tragico incidente stradale a Tolentino: una donna perde la vita investita da un’auto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata drammatica segna il 22 ottobre a Tolentino, in provincia di Macerata, dove un incidente stradale ha causato la morte di una donna di 76 anni e ha lasciato un uomo di 80 anni ferito. I dettagli di questo Tragico evento stanno emergendo in seguito alle indagini condotte dalle autorità locali e alle testimonianze raccolte sul posto. La dinamica dell’incidente mortale Il sinistro si è verificato attorno alle 21:15, mentre la coppia di coniugi, Nardina Cicconi e suo marito, percorreva a piedi via Corona, in direzione dell’ingresso Tolentino est della Strada Statale 77 della Val di Chienti. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano camminando sul lato destro della carreggiata. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Tolentino: una donna perde la vita investita da un’auto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata drammatica segna il 22 ottobre a, in provincia di Macerata, dove unha causato la morte di unadi 76 anni e ha lasciato un uomo di 80 anni ferito. I dettagli di questoevento stanno emergendo in seguito alle indagini condotte dalle autorità locali e alle testimonianze raccolte sul posto. La dinamica dell’mortale Il sinistro si è verificato attorno alle 21:15, mentre la coppia di coniugi, Nardina Cicconi e suo marito, percorreva a piedi via Corona, in direzione dell’ingressoest della Strada Statale 77 della Val di Chienti. Secondo le prime ricostruzioni, i due stavano camminando sul lato destro della carreggiata.

