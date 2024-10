«Ti renderò la vita un inferno»: perseguita la ex, "cartellino giallo" allo studente stalker (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA – Compagni di università e nella vita, fino alla scelta della ragazza di interrompere la loro relazione, decisione a cui un 25enne non si è mai rassegnato finendo per perseguitarla e minacciarla. Per lo studente è arrivato così l’ammonimento da parte del Questore di Ancona, per condotte di Anconatoday.it - «Ti renderò la vita un inferno»: perseguita la ex, "cartellino giallo" allo studente stalker Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ANCONA – Compagni di università e nella, fino alla scelta della ragazza di interrompere la loro relazione, decisione a cui un 25enne non si è mai rassegnato finendo perrla e minacciarla. Per loè arrivato così l’ammonimento da parte del Questore di Ancona, per condotte di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morbegno : studente cerca di evitare la nota e l’insegnante lo schiaffeggia - Sconvolge, quel che sarebbe accaduto a Morbegno, piccolo centro in provincia di Sondrio. Un insegnante avrebbe dato un ceffone a uno studente 18enne. Sarebbe successo nell’istituto Romegialli. Secondo quel che finora è stato ricostruito, lo ... (Dayitalianews.com)

Morbegno : studente cerca di evitare la nota e l’insegnate lo schiaffeggia - Sconvolge, quel che sarebbe accaduto a Morbegno, piccolo centro in provincia di Sondrio. Un insegnante avrebbe dato un ceffonea uno studente 18enne. Sarebbe successo nell’istituto Romegialli. Secondo quel che finora è stato ricostruito, lo ... (Dayitalianews.com)

Lite in classe - professore colpisce con uno schiaffo uno studente che aveva tentato di sottrargli il telefono per evitare una nota sul registro. Il ragazzo denuncerà il docente - Ancora violenza a scuola. L'ultimo episodio ha avuto luogo stamane in istituto superiore in provincia di Sondrio, dove un ragazzo ha tentato di sottrarre il telefono al professore, intento a scrivere una nota sul registro elettronico. L'articolo ... (Orizzontescuola.it)