Gaeta.it - Terracina esclusa dalla zona logistica semplificata: il sindaco protesta e chiede interventi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente esclusione diha suscitato preoccupazione e critiche da parte deldella città , che ha inviato una lettera formale ai vertici regionali. In questo articolo esploreremo le implicazioni di tale esclusione per il tessuto economico die il potenziale impatto negativo su aziende e lavoratori locali. Il significato dellaLarappresenta un’opportunità fondamentale per le città e le imprese che necessitano di procedure rapide e agevolate per ottimizzare le loro operazioni.