Giornalettismo.com - Substack è un diretto concorrente dei giornali?

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due mondi che sembrano entrare in collisione tra loro e che, per certi versi, rischiano di essere concorrenti. Ma il rapporto trae ionline continua a essere non antagonista. Almeno per il momento. Infatti, nonostante sulla piattaforma che offre – di fatto – un servizio di newsletter e blogging sia diventata un importante strumento di comunicazione (e fidelizzazione) trasti – e operatori del mondo dell’informazione – e gli utenti, ci sono dinamiche e differenze che rendono questi due ecosistemi paralleli. LEGGI ANCHE > La grande ascesa diSi parte dai contenuti. Come previsto dalla policy della piattaforma, ciò che viene pubblicato dagli autori/scrittori/content creator deve essere originale.